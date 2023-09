29:53

Albert Núñez Feijóo no ha obtingut la majoria simple mentre l'independentisme es coordina per pujar el preu a la investidura de Sánchez.

Alberto Núñez Feijoo no ha aconseguit la majoria simple necessària en una votació amb polèmica final inclosa per l'anul·lació d'un vot afirmatiu de Junts, el del diputat Eduard Pujol, que ha estat declarat nul. Ara Felip VI ha de proposar un nou candidat. Comença a comptar de nou el rellotge amb una nova ronda de consultes, previsiblement dilluns i dimarts de la setmana vinent. Si el 27 de novembre no s'ha pogut formar govern, es disoldran les corts i es convocaran eleccions el 14 de gener amb una campanya electoral reduïda a 8 dies.

Fins el 27 de novembre, el rei pot celebrar les rondes de contactes amb els partits que consideri oportunes i també poden produïr-se nous debats d'investidura. Si el rei proposa a Pedro Sánchez, com es previsible, per formar govern, necessitarà els vots d'ERC i JUNTS, que han acordat avui al parlament donar suport a Sánchez a canvi d'una via al referèndum.