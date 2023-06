29:59

Dos crims masclistes sacsegen l'actualitat d'aquest dijous. El més proper a l'Hospitalet on s'ha fet un minut de silenci de condemna .

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat ha decretat un dia de dol per l'últim crim masclista a la ciutat. Aquesta tarda desenes de persones s'han concentrat a les portes del consistori en un minut de silenci i com a rebuig a aquesta xacra. Entre els presents hi havia l'alcaldessa de L' Hospitalet, Nuria Marin i la consellera de feminismes de la Generalitat, Tània Verge, qui ha reiterat que és feina de tots no deixar passar ni una i ha recordat que hi ha tot un conjunt de serveis per acompanyar les víctimes, entre ells els telefons d'atenció.

En paral·lel, un altra dona, de 36 anys a Móstoles, ha mort finalment a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, on va ser traslladada d'Urgència aquest dimecres a la tarda després de ser atacada per l'exparella a la localitat de Mòstoles. L'home, de 46 anys que va ser detingut per el mateix dimecres no tenia dictada cap ordre d'allunyament ni s'havia aplicat cap altra mesura de protecció per a la víctima, tot i que la dona havia denunciat per amenaces.