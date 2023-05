29:54

Hi haurà comicis generals el 23 de Juliol. Pedro Sánchez ho ha anunciat després dels mals resultats del PSOE i les bones xifres del PP.

Aquesta ha estat la sorpresa d'aquest dilluns el dia després de les eleccions municipals i autonòmiques. Hi haurà comicis generals el 23 de Juliol. Pedro Sánchez ho ha anunciat després dels mals resultats del PSOE i les bones xifres del PP. Ha estat en una compareixença breu i sense preguntes des de Moncloa. Aquesta tarda s'ha reunit un Consell de Ministres extraordinari per disoldre les Corts. Estem molt pendents de totes les reaccions que ha generat aquesta notícia. La decisió ha sorprès als líders dels populars que estaven reunits en plena executiva.

Alberto Núñez Feijoo, assegura que el que s'ha convocat és la derogació del "Sanchisme". Podemos, el soci d'investidura també ha patit una forta patacada en aquestes eleccions autonòmiques i municipals. Amb l'avançament electoral, la formació haurà de decidir en tan sols uns dies si uneixen la seva candidatura a la de Sumar, de Yolanda Díaz.

A Catalunya. Un avançament electoral que arriba sense temps, per digerir els resultats electorals de la cita d'ahir, aquest anunci torna a regirar el taulell polític. Podrà afectar de ben segur als pactes post-electorals que es començaven a dibuixar després de les municipals. Destacada La victòria de Xavier Trias a Barcelona, la segona posició de Collboni i la tercera de Colau, la davallada d'Esquerra, la desaparició pràcticament total de Ciutadans i la irrupció de VOX als principals Ajuntaments catalans o el reforç dels socialistes a l'àrea metropolitana