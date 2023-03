29:54

El debat sobre la detenció de Clara Ponsatí ha entrat al Parlament Europeu

La presidenta del Parlament Europeu Roberta Metsola ha derivat el cas de Clara Ponsatí al comitè d'Afers Jurídics, que presideix Ciutadans i que ja va tramitar el suplicatori dels eurodiputats de Junts. Ho ha fet després que Ponsatí, en llibertat des d'ahir a la nit i després de tornar a Brussel·les ha dit a la mateixa comissió que ahir va ser il·legalment detinguda i demanat a Metsola un aclariment sobre la vulneració de la seva inmunitat com eurodiputada. Abans d'entrar a la l'eurocambra ha dit aquestes paraules sobre la citació al Suprem el proper 24 d'abril. L'eurodiputada Dolors Montserrat del PP i Jordi Cañas, C's han criticat la intervenció de Clara Ponsatí al ple del Parlament Europeu i es refereixen al retorn de l'exconsellera d'Ensenyament.

L'escenificació ha fet que hagi entrat de ple el cas al Parlament Europeu, mentre que a casa nostra, s'ha celebrat el judici per desobediència, l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret que ha insistit que "l'1-O no va ser delicte. La fiscalia, recordem li demana un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa. Serret es va exiliar inicialment a Bèlgica, però va personar-se el març del 2021 davant del magistrat Pablo Llarena del Tribunal Suprem, que va derivar la causa al TSJC.