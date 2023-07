29:54

Canvi de quinzena i de mes i una de les operacions sortida destacades de l'any, ha arrencat aquest divendres. S'espera que mobilitzi uns 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. I que Diumenge n'hi retornin uns 260.000, segons les previsions del Servei Català de Trànsit. Amb tot, remarquen que no esperen un gran èxode concentrat de vehicles, sinó unes xifres de desplaçaments similars als que ja s'han estat fent durant el primer cap de setmana de juliol. I com era d'esperar i com ha anat passant en operacions similars, les principals retencions es concentren a l'AP-7.

L'operació sortida d'aquest mes d'agost ve acompanyada d'una nova pujada del preu dels carburants. Ara mateix, omplir el dipòsit és un 0'8% més car que fa 3 setmanes, però encara lluny dels màxims assolits l'any passat. De mitjana, omplir el dipòsit de benzina val uns 89 euros; i en el cas del dièsel el cost ronda els 81. Dia de preparatius per molts, de fer maletes, planificar...perquè hi ha moltes ganes de fer vacances.