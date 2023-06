29:55

28J: Dia de l'Orgull. Una jornada per reivindicar drets i també per denunciar-ne la vulneració, que el col.lectiu encara pateix dia rere dia

Un dia per reivindicar i dir Prou. Prou perquè segons l'Observatori contra l'Homofòbia, en els primers sis mesos de l'any hi ha hagut 152 incidències per LGTBI-fòbia, un 7% més que en el mateix període de l'any passat. I aquestes són les denúncies que coneixem, perquè són molts els que no s'atreveixen a denunciar.

Una jornada que se celebra des del fets de StoneWall el 1969, a Nova York i que reivindiquen la seva visibilitat, l'existència d'un mon més ampli i més complex i el respecte del seus drets.

Un dia per alçar la veu, explicar la seva realitat i també, celebrar-se: en marxa des de a aquesta hora la segona edició de L'Orgullosa, un concert multitudinari que culmina la celebració de l'orgull LGTBI a la ciutat de Barcelona. On l'Edició Vespre us explica com s'està vivint.