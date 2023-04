29:54

L'IPC d'abril ha pujat un 0,6% respecte al mes de març

Un divendres amb moltes xifres a analitzar i que ens diu d'entrada que l'economia espanyola continua creixent en el primer trimestre de l'any; per les exportacions i les inversions empresarials que es capgira respecte a l'ultim trimestre de 2022. Només esquitxat però, per la caiguda del consum. Que va molt unit amb un altra dada. La de la xifra avançada de l'IPC del mes d'abril. Ha pujat un 0,6% respecte al mes de març; 8 dècimes més en la seva tassa interanual. El govern espanyol insisteix en que les mesures que han aplicat per contenir la pujada de preus estan funcionant. El Govern espanyol, per cert també ha donat un altra dada i manté que l'economia creixerà el 2,1% enguany.

Més dades, el principal índex per mesurar el preu de les hipoteques; l'Euríbor tanca abril fregant el 3'8 per per cent, la taxa més alta des de la bombolla inmobiliària, impulsat per les pujades dels tipus d'interès del Banc Central Europeu. Es reprén així la tendència alcista que havia perdut al març per les turbulències al sector bancari. Això suposa un encariment dels prèstecs per comprar un habitatge.