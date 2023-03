29:53

Clara Ponsatí, ha tornat a Catalunya sense cap intenció d'entregar-se. Però quan passaven pocs minuts de les 6 i després de fer una roda de premsa al Col·legi de periodistes, ha estat detinguda per un Mosso d'esquadra de paisà a la plaça de la Catedral de Barcelona, malgrat que ella s'ha identificat com eurodiputada insistint que té immunitat. Segons diverses fons l'han traslladat a la ciutat de la Justícia. L'arribada de Ponsatí ha estat per sorpresa travessant la frontera francesa sense entregar-se a les autoritats després de 5 anys a l'exili. L'exconsellera d'Educació ha arribat a primera hora de la tarda a Barcelona. I en la seva comparaixença ha dit entre d'altres que ha vingut a plantar cara, que no ha fet cap pacte amb l'estat; i que la reforma del codi penal ha estat un dels motius per prendre aquesta decisió. Actual membre del Parlament Europeu per Junts, Ponsatí té en vigor una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. També té immunitat europarlamentària cautelar concedida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.