Feijoo no ha aoconsguit els vots necessaris per a poder ser investit president del govern espanyol, s'ha quedat a 4 vots.

El govern espanyol en funcions ja dona per fracassada la investidura del candidat popular Alberto Núñez Feijoo i es prepara a partir del divendres per iniciar una ronda de contactes amb els partits polítics parlamentaris. Els socialistes esperen a demà passat per iniciar la ronda de contactes formals amb l'objectiu de reunir els suports suficients que necessita Pedro Sánchez per a reeditar el govern de coalició un cop el rei Felip VI li faci l'encàrrec.

Fins al moment el partit socialista ha dut a terme converses discretes i amb els partits dels blocs independentistes. Des d'ERC Gabriel Rufian reconeix que les converses avancen.

Al parlament, però, la realitat és un altra. El líder del PSC, Salvador Illa ha diluït l'optimisme d'ERC i Pere Aragonès amb l'amnistia.Mentre que des de Junts urgeixen a “un canvi de rumb” com a “última oportunitat” al President: I forçarà que el Parlament voti divendres sobre si Aragonès té la confiança de la majoria parlamentària. De la seva banda, Aragonès, ha instat Junts a "compartir espai i banda a la taula de negociació" amb l'Estat. Recordant que "les taules són eines", per avançar en l'amnistia i l'autodeterminació.