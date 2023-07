29:56

Espanya ha superat per primera vegada els 21 milions d'ocupats i es creen més de 600.000 ocupacions. El mateix dia que El BCE ha tornat a pujar els tipus d'interès en un quart de punt.

El BCE ha tornat a pujar els tipus d'interès en un quart de punt i els situa en màxims del 4,25%. És tracta del novè increment consecutiu, seguint els passos de la Reserva Federal dels els EUA, que ahir feia el mateix. El preu del diner està a nivells previs a la crisi financera, quan va aconseguir el seu màxim entre juny de 2000 i octubre de 2008. La presidenta, del BCE Christine Lagarde no ha concretat si continuarà pujant-los, dependrà ha dit de com de brusca sigui la frenada de l'economia que ja es percep a l'eurozona, i de si la inflació s'apropa a l'objectiu del 2 per cent, ara està en el cinc i mig. Sí que Lagarde ha llençat una missatge clar sobre els ajuts estatals al preu de l'energia: i ha estat taxativa, han de desaparèixer.

Anunci que ha coincidit amb un altra. Espanya ha superat per primera vegada els 21 milions d'ocupats i es creen més de 600.000 ocupacions. El segon trimestre va tancar amb 365.300 aturats menys, fins als 2,7 milions, la qual cosa deixa la taxa d'atur en el 11,6%. Les llars amb tots els seus membres en atur baixen del milió, la seva menor xifra des del quart trimestre de 2008. I Catalunya, per cert ha liderat la creació d'ocupació a Espanya.