29:53

El Consell de Ministres ha aprovat avui la pròrroga fins el 31 de desembre d'algunes de les mesures del decret anti-crisi

El Consell de Ministres ha aprovat avui la pròrroga fins el 31 de desembre del decret anti-crisi per a fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i la pujada de preus. la majoria de les mesures actuals caducaven aquest 30 de juny. Entre les mesures que es mantenen: la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics, la subvenció dels abonaments del transport públic, la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas natural al 5%, i la bonificació dels carburants per als transportistes professionals.

En materia d'habitatge, continua la prohibició dels desnonaments per a famílies vulnerables; en canvi, conclou la congelació dels preus dels contractes de lloguer. D'altra banda, aquest decret també inclou el dret a l'oblit oncològic, i alguns dels permisos per a la facilitar conciliació contemplats en la redacció de la llei de famílies, que va decaure per la dissolució de les Corts Generals per l'avançament electoral.