29:55

El Congrés ha aprovat la llei d'habitatge amb els vots del PSOE, Unides Podem, ERC i EH Bildu.

El Congrés ha aprovat la llei d'habitatge amb els vots del PSOE, Unides Podem, ERC i EH Bildu. La norma pactada ha obtingut 176 vots a favor, 167 en contra i una abstenció. PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP i PNB han votat en contra.

El text pactat introdueix una limitació de les pujades interanuals dels contractes de lloguer en vigor, permet a les autonomies declarar zones de mercat tens perquè pugui contenir el preu dels nous contractes tant de petits com de grans propietaris i obre la porta a considerar gran tenidor a qui tingui més de cinc habitatges en una mateixa zona -i no 10-. La norma passarà ara al Senat. Des dels moviments socials afirmen que és fals que la nova llei de vivenda ajudi a abaixar el preu dels lloguers o garanteixi el dret a l'habitatge. A més, afirmen lamenten que els lloguers de temporada no quedin regulats; uns lloguers que també expulsen a families de les grans ciutats.