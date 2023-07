29:53

El PP demana a Sánchez "assumir" que ha perdut, abstenir-se i no bloquejar la investidura de Feijóo.

El taulell polític per intentar configurar una coalició capaç de governar Espanya està en plena efervesència abans de l'aturada estival i el dia en el que s'ha celebrat l'últim ple de la legislatura. La dificultat de buscar entesa tant per part de la la dreta com de l'esquerra, busca crear narratives que justifiquin els acords. El PP demana a Sánchez "assumir" que ha perdut, abstenir-se i no bloquejar la investidura de Feijóo.

I és que Vox no serà "obstacle" per a investir als populars si convenç a un "grapat" de "socialistes bons"; és el que ha proposat avui el seu portaveu Espinosa de los Monteros al dir que l'única opció del PP per a ser investit després del 'no' del PNB passa per l'abstenció dels socialistes.

El PSOE, se'n riu d'aquesta opció, veu "impossible" facilitar una investidura de Feijóo i l'acusa de "fingir" que pot aconseguir suports i "tapar el seu fracàs". Félix Bolaños agraeix que Feijóo digui ara que el PSOE és "un partit d'Estat" després d'anys proferint "insults".

A casa nostra, el President de la Generalitat Pere Aragonès demana coratge polític a Pedro Sánchez de cara a les negociacions per una eventual investidura i fa una crida a Junts per Catalunya per fer un nou front comú a Madrid.