29:55

El pactes post 28M evidencien la bona sintonia entre PP i VOX. El partit d'Abascal ja presideix les Corts valencianes de la mà Llanos Massó

El mapa autonòmic continua dibuixant-se després de les eleccions del 28 de maig. A la Comunitat Valenciana, la diputada de VOX, Llanos Massó, ha estat elegida com a presidenta de Les Corts, tal i com van pactar PP i la formació d'ultradreta.

Una elecció que ha despertat tota mena de crítiques i, fins i tot, hi ha hagut una concentració de grups feministes a les portes de la cambra, ja que Massó defensa postulats antiavortament. També hi estava present el líder de VOX, Santiago Abascal , qui creu que se'ls ha dimonitzat.

El president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, ha dit que és una desgràcia que aquells contraris a l'autonomia, ara la governin. Amb l'elecció de Massó ara el següent pas és el de convocar un ple per a la investidura del popular Carlos Mazón com a nou president de la Generalitat valenciana.Un govern que inclourà 3 consellers de VOX. Mentrestant, a les Illes Balears, VOX demana replicar el model valencià i entrar al govern, tot i que no descarten una altra fórmula. A banda, a Extremadura, el discurs del PP amb VOX -molt més dur- ha fet un gir.