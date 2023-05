29:55

Ultimes hores de campanya electoral del 28 M

Ultimes hores de campanya electoral. Demà dissabte dia de reflexió i diumenge la cita a les urnes per decidir qui liderarà els 8.100 municipis d'Espanya, a les ciutats autònomes de Ceuta i a Melilla i a les 12 comunitats on hi ha comicis: Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja, Múrcia i Navarra.

A Catalunya tot a punt perquè més de 5 Milions de persones puguin exercir el seu dret a vot per triar alcaldes i alcaldesses... uns comicis que comptaran amb un ampli dispositiu de 9 MIL efectius pel que fa a la seguretat, i amb 500 meses electorals més respecte fa 4 anys. I mentrestant els candidats aprofiten les darreres hores per llançar els seus missatges de campanya, i captar els indecisos. Fins a un 30% dels catalans encara NO sap què votarà diumenge, segons dades del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública. Per cert, les sospites de frau electoral es disparen en la recta final de la campanya i ja son sis les investigacions obertes.

D'altra banda, la Fiscalia ha encarregat a Anticorrupció que assumeixi el cas de la presumpta trama de compra de vot "a gran escala" a Melilla a causa de "la seva gravetat i transcendència des del punt de vista social i polític. És sense dubte el que ha marcat la recta final de la campanya a l'àmbit nacional.



