El president del Govern, Pedro Sánchez, ha agraït al seu homòleg, Lula da Silva, la seva "implicació" per a intentar posar fi a la guerra d'Ucraïna, encara que tots dos han discrepat sobre l'enviament d'armes i també sobre Crimea. Sánchez, li ha recordat que Rússia és l'agressor i Ucraïna l'agredit. Lula, ha explicat la seva proposta de creació de "un grup de països amics", al qual ha convidat a Espanya, per ajudar a aturar la guerra i que es produeixi una negociació entre Kíiv i Moscou. A més, ha recordat que quan es va saber que països com Alemanya vendrien armament a Ucraïna, ell va dir que el Brasil no ho faria. I que a la taula de negociació s'ha de poder parlar de tot i sense excepció. El mandatari brasiler no es posiciona sobre quí té raò sinó que no serveix de res dir qui té raó perquè la prioritat, ha dit, és aturar la guerra.

Dia marcat al calendari perquè també ha parlat per telèfon el líder xinès i l'ucraïnès. Xi Jing Ping ha anunciat una visita a Kíiv d'un enviat especial. Moviments i paraules que deixen enrrera l'argumentari militar, i la terminologia bèl·lica tant protagonista en les darreres setmanes, quan es parla d'aquest conflicte.