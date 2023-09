29:54

A poques hores d'un d'investidura atípic, el popular Alberto Núñez Feijoo, compta amb el suport de 172 vots i 178 en contra.

Les mirades aquest dilluns estan posades a demà al migdia quan assistirem a un debat d'investidura en el que abans de començar ja se sap que el candidat Alberto Núñez Feijoo ho té complicat, compta amb el suport de 172 vots a favor i 178 en contra. Els populars en canvi i després del que consideren èxit rotund del seu acte a Madrid, no es resignen. NO criden al transfuguisme però si que fan una crida a que els socialistes s'oposin al que segueixen anomenant: frau electoral. Ho ha dit Cuca Gamarra. A la bancada socialista, resten importància a l'acte d'ahir a Madrid sinó a la falta de suports de Feijoo per ser president i amb un hermetisme absolut sobre les negociacions per la possible investidura de Pedro Sánchez. Isabel Rodríguez, portaveu del govern en funcions. ERC, de la seva banda, dona l'amnistia per descomptada i ha demanat al PSOE que abordi el conflicte i entri en la fase resolutiva amb la negociació del referèndum.

Tot plegat quan Pere Aragonès també té un exàmen aquest dimarts, amb el debat de política general al Parlament, un altra escenari on tindrem posades les mirades. I un dels anuncis que farà serà un nou val escolar, que s'estendrà als alumnes d'ESO el curs que ve i serà de 70 euros, també per als de primària.