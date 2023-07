29:53

El PSOE no tanca la porta a negociar amb Junts però amb condicions després del 23 J; el PP vol seguir intentar formar possibles coalicions.

Contiunem inmersos en la relectura dels resultats electorals de les Generals de diumenge. Els moviments per negociar i pactar estan activats. El PP, el guanyador en vots i escons, sembla que és qui ho té més dificil. I en plena crisi interna per buscar els motius de no aconseguir els resultats que buscaven. Feijoo però diu que és precipitat dir que no podrà formar govern.

El PSOE, ja ha rebut el vistiplau de Bildu es mostra disposat al pacte, el vot de Sumar també dona per confirmat. El dubte són els nacionalistes catalans, Esquerra i Junts per Catalunya que situen preus diferents.

Tot apunta que els més dificils de convocar seran els liderats per Carles Puigdemont, que demanen amnistia i referèndum, però el PSOE ja ha dit que la línia vermella de la negociació i la Constitució.

Des del PSOE volen ajornar les negociacions formals per a la investidura i traslladar la pressió sobre el bloc nacionalista i independentista, confiant així a rebaixar el preu del seu necessari suport per a reeditar la coalició.