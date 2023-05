29:54

Protecció Civil ha activat durant tot el dia d'avui el pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses. De les conseqüències directes destaquem la de L'hospital de Figueres que ha anul·lat les proves i intervencions previstes per aquest dijous a causa d'una inundació que s'ha produït en una part de la planta subterrània.

Un dia plujós, tapat i gris com tot el que té a veure amb el vot per correu. Falten 3 dies per les eleccions i la recta final de la campanya arriba amb l'ombra de sospita a algunes localitats per pressumptes intents de frau electoral. Avui hem conegut casos a Zamora, Murcia i Huelva d'intents de manipular els comicis. Se sumen als de Mojácar i Melilla i generen el dubte de si és segur el procés elctoral. En total hi ha hagut 20 detinguts dels quals els set de Mojácar han de passar a disposició judicial. Des de l'administració pública asseguren que El 28 de maig hi hauran totes les garanties.