El govern espanyol ha anunciat mesures en el Consell de Ministres d'aquest dimarts per afrontar la sequera. Entre d'altres la rebaixa del 25% de l'IRPF a tots els agricultors i ramaders, que implicarà unes deduccions de 1.800 milions d'euros, i que beneficiarà a unes 800 mil persones.

Anunci que arriba el mateix dia que el Canal d'Urgell ha tancat la campanya de reg 5 mesos abans del previst per la sequera. Una decisió sense precedents que deixa sense regar 50mil hectàrees de conreus i fruita de la plana de Lleida. La pagesia adverteix que si no plou en dues setmanes, es perdrà bona part de la producció. Per pal·liar els efectes d'aquestes pèrdues demanen a l'administració que habiliti ajudes directes. De la seva banda, Unió de Pagesos ha alertat que els ramaders tenen dificultats per alimentar el bestiar per l'escassedat de farratge i pel seu encariment. De fet, en un any i mig el preu del pinso s'ha doblat.

I en paral·lel, un altra derivda de la sequera, els incendis...La campanya d'incendis d'estiu d'enguany es preveu "d'alta complexitat", en paraules de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i "especialment difícil", tal com ha apuntat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, al prelitoral gironí i barceloní i a les comarques de la Catalunya Central.