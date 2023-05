29:54

Brussel·les recomana a Espanya limitar la despesa per a aconseguir un ajust de 9.300 milions al 2024. La Comissió creu que podria complir amb aquesta petició, ja que calcula que l'augment de la despesa primària serà de l'1,4% l'any que ve. I ja demana començar enguany a reduir els ajuts universals a l'energia, i eliminar-los del tot al 2024, segons ha assenyalat el comissari europeu d'economia, Paolo Gentiloni.

La comissió Europea demana a Espanya dedicar aquests recursos a assolir els objectius de dèficit i establir al 2024 un ajust pressupostari de 7 dècimes del PIB, una quantitat que equival a uns 9 mil milions d'euros com deiem.

Això passa lluny d'aquí però a casa nostra hi ha hagut la reivindicació cada vegada més visible de la realitat dels pagesos. Mobilitzats i conscienciats han repartit pomes, les darreres pomes d'enguany, que diuen colliran per culpa de la sequera.

Ha estat un recordatori, un avís; una "performance" per evidenciar la difícil situació que viuen els pagesos lleidetans. Han fet visible el tancament del canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues i reclamen una millor gestió de l'aigua. Una protesta amb 3 parades: les institucions catalanes, després estatals i per últim europees.