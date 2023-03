29:54

El foc avança sense control des de fa 24 hores a l'interior de Castelló; just en el punt de límit geogràfic amb Terol. Han cremat més de 3.800 ha. i hi ha més de 1.500 evacuats. Fa només tres dies que ha començat la primavera. Estem encara al mes de març, en plena sequera, i ja ha començat el primer gran incendi de la temporada. Seguim pendents de l'evolució d'aquest incendi. Però també de com ha tancat la borsa als diferents parquets europeus. Perquè avui torna a ser una jornada de caigudes als mercats. El responsable aquesta vegada, és un dels principals bancs d'Alemanya: el Deutsche Bank, que ha arribat a caure un 15% i està arrossegant a tota la banca europea. Una crisi finançera que ha arribat fins a Brussel·les amb els líders europeus reunits.