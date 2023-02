29:54

La guerra a Ucraïna compleix avui un any des que Rússia va iniciar la invasió. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat que ha estat un any de "tristesa i unitat" i que el que comença ara serà "el de la victòria". L'OTAN i la U.E segueixen mantenint el mateix missatge a Rússia: que faran costat a Ucraïna en tot el que sigui necessari. La Xina, per part seva, ha fet una crida a una solució diplomàtica en presentar el seu pla per a la pau, una proposta a la qual el líder ucraïnès Zelenski s'ha mostrat obert a escoltar. En el camp de batalla, l'Exèrcit ucraïnès resisteix a l'avenç de les tropes russes en Bajmut, que amenacen amb estrènyer el cèrcol sobre aquest bastió clau del Donbàs. Entrevistat a RNE, el president Pedro Sánchez, quantifica part del suport que està realitzant Espanya. El conflicte ha provocat la fugida de 8 MILIONS d'ucraïnesos. La majoria es troben a Polònia o a Alemanya. A Espanya hi ha 170 MIL refugiats, i actualment a Catalunya hi són 21.500. Persones que ho van haver d'abandonar tot i començar, de manera forçosa, una nova vida. Recordarem algunes d'aquestes històries anònimes i també les repercussions econòmiques que deixa aquest conflicte...