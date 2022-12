29:54

El 2023 començarà amb vagues tant a la sanitat com a l'educació. El sector sanitari, el Sindicat Metges de Catalunya ha registrat formalment la ja anunciada convocatòria de vaga pels propers dies 25 i 26 de gener. I tot plegat quan, també avui, Departament, patronal i sindicats han arribat a un preacord pel conveni que afecta 70 mil treballadors de la sanitat pública-concertada amb una despesa de 460 milions d'euros. Moviment amb que l'executiu volia evitar aquesta vaga. La proposta no ha convençut al sindicat Metges de Catalunya, i es mantenen ferms en fer vaga; reivindiquen més propostes per revertir l'infrafinançament i la saturació. També avui hem sabut que el sindicat majoritari a l'educació, la USTEC, considera que el departament no fa prou per revertir les retallades i per això convoca 120.000 docents a una aturada de dos dies.