El president del Govern, Pedro Sánchez, té obertes dos fronts diplomàtics en poques hores. El primer i on es troba a aquesta hora: la reunió del Consell Europeu marcada per diferents temes de l'actualitat: la situació del sector financer després de la fallida del Silicon Valley Bank i del Credit Suisse. Però també la dependència energètica i la guerra d'Ucraïna estaran sobre la taula. I ho fa amb el context del seu viatge a la Xina la setmana que ve per reunir-se amb el seu homòleg xinès Xi Jinping. Sánchez condiciona la reunió a que Rússia respecti les condicions que posa Zelenski. L'altra front diplomàtic és la 28ª Cimera Iberoamericana, un altra termòmetre per que Sánchez conegui com veuen els països la relació amb la UE i què n'esperen de cara a la preparació al juliol a Brussel·les la cimera entre el bloc i la Comunitat d'estats Llatinoamericans. Una de les fites que vol aprofitar durant la presidència espanyola de la UE al segon semestre de l'any.