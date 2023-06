29:55

El Govern català identifica 140 municipis com a zones tensionades on s'ha de limitar el preu del lloguer. Son localitats que es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona i al litoral i on hi ha un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge assequible. On hi viuen més de 6 milions de persones, el 80% del total de la població. Els llogaters demanen celeritat, i des del Govern Central, es comprometen a treballar-hi, alhora que recorda les competències de la Generalitat. Aquest és el primer pas per fer efectiva la nova llei estatal de l'habitatge que permet limitar el preu del lloguer. Ara bé, la proximitat amb les eleccions generals podria fer endarrerir la seva aplicació. Però tant govern espanyol com català asseguren el 23J no aturarà l'aplicació de la llei. Però la realitat és que a Catalunya, les llars, destinen de mitjana, un 44% dels seus ingressos per a cobrir el cost de l'habitatge.