Les precipitacions que han caigut i les previstes per als pròxims dies no resoldran la greu situació que viu el camp català, segons ha afirmat a Ràdio 4, Joan Girona investigador de l'IRTA. Les repercusions en l'entorn agrari preveuen un increment dels costos de producció agrícola i que el sector confia que es vegi compensat per un increment de preus.

En paral·lel, avui la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà en el marc d'una reunió a Madrid amb la ministra de Transició Ecològica Teresa Ribera, ha demanat més finançament. Jordà s'ha mostrat molt crítica amb la confederació hidrogràfica de l'ebre de qui, ha dit, no té cap pla per fer front a la sequera. I ha tornat amb un compromís, l'ampliació de la dessaladora de la Tordera que entrarà dins el decret de sequera i això vol dir que es finançarà a través de la partida especial dedicada a aquest decret.

Més enllà d'aquest anunci i d'un altra derivada climàtica; els incendis. A Extremadura, el foc que afecta Las Hurdes i la Sierra de Gata ja està estabilitzat, tot i que encara segueix actiu.