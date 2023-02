29:54

Vivim la setmana del primer aniversari de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia coincidint amb un gran nombre de trobades diplomàtiques i un estancament militar sobre el terreny. No s'aturen els Combats d'artilleria, bombardejos i lluita de trinxeres, que no fan avançar el que hauria d'estar passant en el terreny de la paraula i el diàleg.

Vladimir Putin busca "nous nivells de cooperació" amb la Xina contra l'aïllament internacional; avui ha fet el discurs sobre l'estat de la nació, davant les dues càmeres russes i la posterior festa amb bany de masses.

El ministre d'exteriors rus Sergei Lavrov, s'ha reunit amb el màxim responsable de la diplomàcia xinesa, Wang Yi. De la reunió poca cosa se'n sap a banda però s'especula la possible petició de Rússia de material militar xinès.

De la seva banda Joe Biden, de visita a Polònia s'ha referit a l'anunci del president rus, Vladimir Putin, de suspendre el tractat de desarmament nuclear. Ho qualifica de "greu" error reiterant la unió i la força d'Ucraïna i Occident en aquest conflicte.

Un to i missatge que de ben segur serà similar al que s'escoltarà en la cimera monogràgica d'avui a la seu de les Nacions Unides a Nova York, on hauria de prevaldre per sobre de tot, i coincidint amb el primer aniversari d'aquesta guerra, una crida al diàleg i una solució pacífica per aquest conflicte. Molt atents del que allà es digui. Perquè els milers de morts a tots dos bàndols des que va començar la invasió; i els Milions de persones que han fugit del país son les víctimes silencioses d'aquesta invasió. Espanya, és el cinquè país de la Unió Europea pel que fa a l'acolliment. Segons l'executiu, Uns 160 mil ucraïnesos han arribat al nostre país.