Es descarten més desallotjaments si no s'obren més boques

29:54

El riu que està generant del volcà de la Palma, que compta amb una boca eruptiva més i està a punt d'arribar a la mar, ha sepultat ja 166 habitatges i cobreix 103 hectàrees de terreny, mentre, segueixen evacuats més de 5.500 veïns, molts dels quals han perdut les seves cases i totes les seves pertinences.

El president del govern Pedro Sanchez, encara a l'illa, demana calma. Ara mateix, la lava avança a una velocitat d'uns 120 metres per hora i, per tant, la seva arribada al mar podria endarrerir-se molt més del previst.

Els experts estimaven que la lava arribaria a la costa aquest dilluns al vespre però no ha estat així. Pel que fa a la durada de l'erupció, preveuen que s'allargui durant setmanes, el que augmenta els nervis dels veïns. Quant a la reconstrucció dels danys materials, el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, assegura que hauran d'acudir als fons europeus.