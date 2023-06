29:53

Detinguda l'alcaldessa de Sitges per una pressumpta trama de corrupció

Detinguda l'Alcaldessa de Sitges Aurora Carbonell; també el regidor Jaume Monasterio, tots dos d'ERC, i a 9 persones més, en una operació per casos de corrupció en irregularitats en adjudicacions externes de pressupostos en la política municipal d'aquesta població del Garraf.



D'altra banda, també és notícia l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí, després que el magistrat instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena hagi emès una ordre de detenciò contra ella per no haver comparegut al Tribunal Suprem el passat 24 d'abril, quan estava citada, Ponsatí ha decidit recòrrer. Així ho ha comunicat el seu advocat, a Brusel.les, on ha afirmat que primer han d'estudiar els detalls. L'argument de Llarena és que l'exconsellera va desatendre voluntaria e injustificadament la seva obligaciò de compareixer.