29:54

Els últims vuit anys han estat els més càlids des que hi ha registres, segons l'Organització Meteorològica Mundial

Avui s'ha confirmat que el món continua batent rècords de calor pel canvi climàtic. Els últims vuit anys, entre 2015 i 2022, han estat els més càlids des que van començar els registres al 1850, segons l'informe sobre l'estat del clima en 2022 de l'Organització Meteorològica Mundial, publicat aquest divendres. En concret, l'any passat va ser el cinquè més càlid. Aquest informe completa una primera versió provisional publicada el novembre passat, a l'inici de la cimera del clima d'Egipte. Mostra que els tres gasos més contaminants -el CO2, el metà i l'òxid de nitrogen- van marcar rècords d'acumulació en l'atmosfera en 2021. En concret, els nivells de metà es van disparar entre el 2020 i el 2021 a un ritme mai vist, un fenomen que s'està investigant actualment. Pedro Zorrilla, portaveu de Greem Peace a R4 ha dit que tenim 7 anys per fer un esforç en les polítiques climàtiques per reduïr aquestes emissions. Un informe que també diu que l'any 2022, marcat per l'onada de calor, va causar 15 mil morts només a Espanya, França, Alemanya, Regne Unit i Portugal.