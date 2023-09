29:55

Pedro Sánchez reitera des de Brussel·les discreció en les converses per a un possible pacte d'investidura i s'obre a la desjudicialització del conflicte a Catalunya

A l'Assemblea General de les Nacions Unides, Pedro Sánchez ha negat que l'amnistia estigui pactada amb ERC i ha assegurat que serà "coherent" amb la seva política a Catalunya. Les mirades més enllà de la política domèstica han estat posades aquest dimecres en dos dels grans temes mundials: la sessió del Consell de Seguretat sobre la guerra a Ucraïna i una cimera especial sobre l'ambició climàtica organitzada pel secretari general, António Guterres, que ha llençat la veu d'alarma, ha estat especialment crític amb les companyies que en les seves paraules han tractat de bloquejar la transició energètica.

També ha parlat de L'altra punt d'atenció: la guerra a Ucraïna i ha insistit en que es compleixin les resolucions aprovades per l'ONU. El relleu l'ha agafat el president Volodomir Zelensky i ho ha fet cara a cara amb el representant de l'agressor, Rússia. Zelensky ha criticat a les Nacions Unides per haver fracassat en el seu paper de prevenir conflictes. I ha estat taxatiu: "L'ONU es troba en un punt mort quan es tracta de resoldre el conflicte".



La guerra compleix 575 dies, no és la única guerra al planeta, però com proposava ahir a la mateixa cimera el president de Colòmbia Gustavo Petro, la guerra a Ucraïna i el conflicte a Palestina "haurien de servir per ser l'epicentre de les conferències de pau a nivell global per acabar amb la hipocresia com a pràctica política.