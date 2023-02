29:54

Un terratrèmol de 6,4 graus de magnitud en l'escala de Richter ha sacsejatel sud de Turquia

Un terratrèmol de 6,4 graus de magnitud en l'escala de Richter ha sacsejat poc més d'un hora el sud de Turquia, prop de la costa del Mediterrani. El Servei Geològic dels Estats Units ha registrat un sisme a tres quilòmetres de la ciutat de Uzunbag, a la província de Hatay, a les 18.04 hores. Recordem que se suma al del passat 6 de febrer quan dos terratrèmols de 7,8 i 7,7 de magnitud en l'escala de Richter van causar enormes danys a Turquia, Síria i Kurdistán; i que va deixar més de 40 mil víctimes mortals.

A Catalunya, tercera jornada del judici a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs que investiga si va cometre corrupció mentre era presidenta de la institució de les lletres catalanes. Avui, el seu soci i qui pressumptament es va beneficiar dels contractes, Isaias Herrero ha asegurat que sí. En la seva declaració ha incriminat a Borràs ha confirmat que hi havia un acord entre tots dos per fraccionar contractes per valor de menys 18 mil euros. A preguntes del president del TSJC Jesús Maria Barrientos, la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no reconeix els fets. Les reaccions s'han anat produïnt al llarg d'aquest dilluns...Junts defensa la "presumpció d'innocència" de Borràs malgrat la confessió del seu amic, El PSC demana "deixar que la justícia actuï" abans de fer valoracions sobre el cas i els comuns demanen a Junts fins quan tindran bloquejada la presidència del parlament.