29:55

La UE ha ajornat el debat sobre l'oficialitat del català mentre al Congrés s'ha donat llum verda a l'ús de totes les llengües de l'Estat

Dimarts marcat per l'ús de les llengues amb diferents escenaris. D'una banda, la UE ha ajornat el debat sobre l'oficialitat del català. Espanya ha dit que prioritzarà l'oficialitat del català sobre l'euskera i el gallec per intentar accelerar la seva acceptació a Europa. El ministre José Manuel Albares ho justifica perquè els catalans ho han sol·licitat amb més inisistència i el parlen més de 10 milions de persones. El darrer en reaccionar ha estat l'expresident i ara eurodiputat, Carles Puigdemont ha celebrat que l'oficialitat del català a la UE "mai havia arribat tan lluny" però defensa que "no és suficient". I al Congrés ha aprovat l'ús de les llengües oficials de l'Estat. El ple ha fet visible imatges com la del popular Borja Sémper, utilitzant l'euskera en part del seu discurs tot i que el seu grup està en contra de la mesura. O els diputats de VOX abandonant el Congrés quan un diputat del PSOE ha començat a parlar en gallec.