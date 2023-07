29:56

RTVE enllesteix l'últim debat a 4 dies de les eleccions. Serà a 3, per la negativa de Núñez Feijoo a estar present.

Falten tres hores per una de les cites clau i decisiva d'aquesta campanya electoral per les Eleccions Generals d'aquest diumenge. El debat de RTVE que, a quatre dies que obrin els col·legis electorals es marca en l'agenda, com l'últim moment per a veure en viu i en directe als líders per confrontar idees, debatre i, sobretot, rebatre posicions polítiques. Així ho han reconegut els propis líders participants; Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) i Yolanda Díaz (Sumar) que, en la recta final de la campanya, han endurit el to i emfatitzat els missatges que porten llançant des del passat 7 de juliol.



Seran, recordem tres dels quatre principals candidats d'aquestes eleccions. No acudirà el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha declinat la invitació d'RTVE. Absència que han criticat els tres candidats que sí que participaran. Gènova, ha qualificat, en un comunicat, ser un debat de "perdedors". El d'RTVE serà així el tercer i definitiu debat electoral després del cara a cara protagonitzat per Sánchez i Feijóo.



Un debat que de nou estarà moderat pel nostre company Xabier Fortes. Per cert, Correus mantindrà demà obertes les seves oficines "fins a atendre" a totes les persones que estiguin esperant la cua per a dipositar el seu vot, assegurant que "cap ciutadà que ho desitgi es quedarà sense votar per correu". Recordem que es calcula que un 10% ha optat per aquesta opció de vot.