30:00

El Banc d'Espanya millora en set dècimes la seva previsió de creixement per a enguany i ho situa en el 2,3%

El Banc d'Espanya ha millorat les previsions de creixement per al 2023 fins al 2'3% i dóna per recuperat el PIB previ a la pandèmia. Són 7 dècimes més del que estimava el Banc d'Espanya al mes de març, i dues més de l'estimació del govern espanyol i l'OCDE, que situava el creixement al 2'1 punts. El supervisor millora les previsions pel comportament més dinàmic del previst de l'activitat a l'inici de l'any, impulsat l'abaratiment de l'energia, l'estabilització dels mercats financers i l'activitat turística. Amb tot, empitjora una dècima el pronòstic de cara a 2024, fins al 2,2 punts, i manté la mateixa xifra per al 2025, en el 2,1%. Pel que fa a la inflació, modera 5 dècimes la previsió fins al 3,2% per la caiguda dels preus de l'energia. I assenyala també que la creació d'ocupació continuarà avançant durant el 2023 i la taxa d'atur se situarà en el 12,2, cinc dècimes menys.