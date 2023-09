29:56

La Unió Europea aborda demà la qüestió de l’oficialitat del Català, el Gallec i l’Euskera. I és necessària la unanimitat de tots els estats membres perquè la mesura pugui prosperar. Alguns països, com Suècia i Finlàndia, s’hi mostren reticents, pel cost econòmic que pot suposar. Però des de L’Estat espanyol ja s'han ofert a sufragar aquest cost. En paral·lel, el President Pere Aragonès ha demanat la unanimitat als 27 a través d'un article publicat a diversos mitjans europeus; on reclama resoldre el que considera una anomalia històrica.

Veurem si l'oficialitat del català a Europa és o no una línia vermella pels partits catalans enmig de les negociacions per a la investidura... I és que mentrestant continuen les converses entre partits i ho fan marcades per la discreció. I a l'horitzó, la investidura molt provablament fallida del Popular Alberto Núñez Feijóo, que avui està de visita en l'entrega de Primers premis de La Vanguardia. Acte que estarà presidit pels reis i que compta amb la presència també de les dues viceministres en funcions del govern de Pedro Sánchez.