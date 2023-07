29:53

Catalunya ha registrat avui el rècord històric de temperatura: 45,3 graus a Figueres a l'Alt Empordà, segons l'AEMET. Tots els protocols de protecció civil estan activats en aquest context de calor extrema que unit a la baixa humitat ha disparat el risc d'incendi en zones com l'Empordà o Lleida. De fet, prop d'una seixentena de municipis catalans es troben en siutació d'alerta màxima. El Govern de moment manté tancats de forma preventiva els accessos a 6 massisos, 3 d'ells a les comarques de Girona. A La Palma, per cert, segueix viu l'incendi a Puntagorda que ha calcinat més de 3.500 hectàrees.



Una altra onada de calor que coincideix en una campanya electoral atípica per aquet fet. El líder dels populars Alberto Núñez Feijoo per cert, ha reconegut avui haver estat poc acurat en les dades de la pujada de les pensions en base a l'IPC que va fer el PP quan governava en l'entrevista de TVE. Fet pel qual, Yolanda Díaz de Sumar l'ha acusat de ser un "mentider compulsiu". El líder de VOX de la seva banda, ha parlat de Catalunya, dient que si governa PP i VOX tornaran les tensions a Catalunya i que podrien ser pitjors que al 2017. De la seva banda, Pedro Sánchez ha anul·lat la seva roda de premsa després de la cimera Europa-Llatinoamèrica i ha tornat per assistir a un acte a San Sebastià.