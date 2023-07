29:59

El CIS torna a donar per vencedor al PSOE per 1,4 punts sobre el PP. És la única que dona la victòria al bloc de l'esquerra; totes les altres, de l'àmbit privat, donen majoria al bloc de dretes sumant PP i VOX.

La darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS torna a donar per vencedor al PSOE per 1,4 punts sobre el PP. És la mateixa distància que li atribuïa just abans de la campanya electoral i del debat cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Per tant atorgaria la majoria absoluta al bloc d'esquerres. El mostreig, realitzat a entre el 10 i el 12 de juliol, situa també en tercer lloc a Sumar amb el 14,9 per cent d'estimació de vot, tot i baixar lleugerament. I En quarta posició, Vox amb l'11,8 per cent dels vots. Pel que fa als partits catalans. Esquerra Republicana seria la cinquena força amb 2,1%, Junts sisena amb 1,4% d'estimació de vot i la CUP seria la desena força. En el darrer dia per publicar enquestes, aquesta del CIS, És la única que dona la victòria al bloc de l'esquerra; totes les altres, donen la majoria al bloc de dretes sumant PP i VOX.

D'altra banda, continua portant cua les paraules del candidat del PP Alberto Núñez Feijoo a TVE, després d'haver donat unes dades sobre la pujada de les pensions durant el mandat del PP. Hores després s'ha vist obligat a matisar-les.

En el desè dia de campanya i a Catalunya, els partits també han reaccionat a les reformes que vol fer el govern central impugnant al TC de la llei catalana de lluita contra la sequera.

I en paral·lel, els pactes PP - VOX continuen oficialitzant-se després del 28 M; avui Carlos Mazón, el líder dels populars valencians ha pres possessió del seu nou càrrec com a president de la Generalitat Valenciana gràcies a aquest binomi.