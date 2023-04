29:54

Joan Laporta, president del Barça ha negat que el 'Cas Negreira' sigui corrupció esportiva. Dos mesos esperant la versió oficial del club amb moltes preguntes per respondre. El president blaugrana ha defensat que mai s'ha intentat adulterar la competició; que el Barça ha estat sotmès a "un linxament públic", ha tractat tot el cas com una manera d'atacar la bona imatge del clu. I dels pagaments a les persones pressumptament amb vincles amb l'estament arbitral, justificats. I han qualificat acte de "cinisme" del Reial Madrid personar-se com acusació particular en el cas. En aquest mateix sentit, també ha qualificat l'actitud del president de LaLiga, Javier Tebas, de "irresponsable" i ha advertit que no beneficia la competició. Considera que Tebas ha intentat "alimentar la polèmica", fins i tot, "aportant documents erronis".