29:53

Presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort de la seva parella embarassada a Manresa

Un dia més els hem d'informar de casos de violència masclista, i malauradament amb víctimes; una xacra que no s'atura. El més recent, el que ha passat aquest matí a Torremolinos, Màlaga, on s'està investigant l'assassinat d'una dona com a possible crim masclista. La policia Nacional ha detingut aquesta tarda a la seva parella de 45 anys com a pressumpte autor de l'assassinat. La víctima constava en el sistema Viogén, però per una altra relació anterior. Un cas que hem conegut després que aquest dimarts, a la localitat d'Òrio, a Guipúscua, un home va matar la seva exparella d'un tret i suïcidar-se posteriorment. A aquesta hora hi ha convocat un acte de rebuig a la violència masclista a Orio.

I a casa nostra, a Manresa presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort de la seva parella embarassada el passat dia 6. Després de passar avui a disposició judicial, han trascendit més detalls de les circumstàncies del crim, que apunten a la gelosia com a possible mòvil del crim. Tres exemples de crims amb el denominador comú de la violència contra la vida de les dones.