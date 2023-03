29:54

El Tribunal Penal Internacional, amb seu a la Haia ha emès una ordre de detenció contra el president rus, Vladímir Putin, a qui acusa de crims de guerra i de la deportació il·legal de nens des d'àrees ocupades d'Ucraïna cap a Rússia.

En un comunicat, la cort penal detalla que les accions -considerades crims de guerra- s'haurien produït des del 24 de febrer de 2022, coincidint amb l'inici de la invasió. Tot i que és una decisió simbòlica difícil de dur a la pràctica i veure a Vladimir Putin entre reixes, si que és una decisió simbòlica que danya la imatge exterior del líder rus.

Ho ha dit Cesáreo Rodríguez, catedràtic emèrit de ciència política a aquesta emissora. La decisió de la Cort Penal Internacional limitaria els moviments de Putin que no podria sortir de Russia o bé només desplaçar-se a territoris aliats. A banda de Putin, el Tribunal ha emès una orde d'arrest contra MARIA LUVOVA-BELOVA, comissionada pels drets dels infants a Rússia. Entrarem al detall, perquè hi ha d'altres derivades que també son notícia avui d'aquesta guerra, com el principi d'acord entre Turquia i Finlàndia perquè aquesta última s'integri a l'OTAN. I quan la Xina, s'ha posicionat com a mediador en la guerra amb la seva proposta de converses de pau entre Rússia i Ucraïna.