29:56

La fiscalia demana 7 anys de presó al diputat d'ERC Josep Maria Jové i 6 anys, Lluís Salvadó pel seu paper en el referendum de l'1-O

La fiscalia demana 7 anys de presó al diputat d'ERC Josep Maria Jové i 6 anys a actual president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó pel seu paper en el referendum de l'1-O. En aquest cas, no es veuen beneficiats de la reforma del Codi Penal, ja que el ministeri públic els acusa de malversació agreujada. Els mencionats en l'escrit de fiscalia. Josep Maria Jové acusa a la Fiscalia de miserable i covard. La Consellera Natalia Garriga els acusa de fer política i no justícia. I El presient Pere Aragonès, creu que forma part de la venjança que existeix l'estat contra l'indepndenisme. De la seva banda, el president Pedro Sánchez, s'ha limitat a expressar el seu respecte a la decisió de la Fiscalia i ha reiterat de nou la seva defensa de la política impulsada per a aconseguir la convivència a Catalunya.