29:54

El govern ha promès 2.308 milions d'euros per combatre violencies masclistes amb la presentació de l'estratègia estatal per combatre viòlencies masclistes. Un instrument que servirà de guia per totes les actuacions de les polítiques púliques destinades a prevenir i combatre tot tipus de violència conta les dones, i que anirà més enllà dels governs de torn que vinguin a partir d'ara.



D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat un nou requeriment sobre l'altra punt d'interès d'aquests dies a Castella i Lleó pel protocol antiavortament: El Govern dona el termini d'un mes a la Junta per a respondre o recorrerà al Constitucional per conflicte de competències. Isabel Rodríguez portaveu ho titlla d'abús i aberració. El president de Castella i Lleó, Mañueco ha enviat una carta a Pedro Sánchez per a lamentar el que considera un "conflicte irreal" i una "qüestió fictícia". Un debat que mostra clares diferències entre els socis de coalició, PP i VOX i que està per veure les seves possibles repercusions a nivell regional i també estatal. Des de la direcció nacional del PP, el seu president Alberto Núñez Feijoo, assegura que en les comunitats on governen no hi haurà coacció cap a les dones que vulguin abortar.