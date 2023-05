29:53

Nova denúncia d'assetjament sexual contra un professor per part d'una alumna de la Facultat de Comunicació de la Universitat Blanquerna.

Nova denúncia d'assetjament sexual contra un professor per part d'una alumna de la Facultat de Comunicació Blanquerna. El van apartar temporalment de la docència per primera vegada al setembre, quan van rebre la primera denúncia, i la setmana passada el van tornar a apartar. D'altra banda, pendents de Manresa per un crim masclista, avui inicia tres dies de dol. Consternació a la capital del Bages per la mort d'una dona embarassada de 31 anys assassinada pressumptament per la seva parella. De confirmar-se seria la tercera víctima de violencia masclista a Catalunya, i la 17ena a tot l'estat Espanyol. L'home passarà demà a disposició judicial després de ser detingut aquest dilluns.

L'altra assumpte de l'actualitat i que ha entrat de ple en la campanya electoral del 28 M. Els set candidats a les autonòmiques i municipals del 28 de maig d'EH-Bildu que van ser condemnats per assassinats de la banda terrorista ETA han renunciat a concórrer a aquests comicis i, malgrat que les llistes electorals estan tancades i les paperetes amb els seus noms enviades, han afirmat avui que no prendran possessió de cap càrrec si resulten escollits. Creuament d'acusacions al Senat entre Pedro Sánchez i el líder de l'oposició en un nou cara a cara. El president ha afirmat que el PP només té a ETA en l'argumentari, després que Albert Núñez Feijoo l'hagi acusat d'estar submís d'EH Bildu.