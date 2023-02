29:53

El Congrés ha aprova la 'llei trans' i la de l'avortament enmig de la pugna del Govern per la llei 'del només sí és sí'.

Després de mesos de negociacions i tràmits, el Congrés ha aprova la 'llei trans' i la de l'avortament enmig de la pugna del Govern per la llei 'del només sí és sí'. Totes dues normes han comptat amb el suport majoritari del PSOE, Unides Podem i el bloc de la investidura. Tan sols l'exvicepresidenta Carmen Calvo s'ha abstingut. La 'llei trans' elimina els requisits actuals -de dos anys d'hormonació i un informe mèdic- per canviar el sexe al DNI. En l'últim debat parlamentari del nou text, el PP ha aprofitat la polèmica amb la llei del 'només sí és sí' per augurar que aquesta norma, impulsada pel Ministeri d'Igualtat, també tindrà efectes indesitjats. D'altra banda, de l'avortament permetrà fer-ho lliurement a les dones majors de 16 anys durant les primeres 14 setmanes de gestació i blinda l'accés a l'avortament enfront de protocols antiavortistes com el plantejat per Vox a Castella i Lleó.