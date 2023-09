29:54

Alertes per inundacions per les fortes pluges previstes a tot el litoral i prelitoral català

Més enllà de les pluges, necessàries, d'altra banda, també és notícia aquest divendres els diferents fronts oberts relacionats amb els casos que esquitxen el món del futbol femení i masculí. A l'Audiència Nacional, el jutge que s'encarrega del petò de Rubiales a Jenni Hermoso ha decretat un ordre d'allunyament de l'expresident cap a la jugadora. No podrà acostar-se en un radi de 200 metres o comunicar-se amb la futbolista. L'advocada de la jugadora ha recalcat que "va ser un petó no consentit".

De fet, i de retruc, les campiones del món s'han plantat i no acudiran a la selecció fins que es produeixin canvis estructurals en l'RFEF. Les campiones del món, a excepció de Athenea del Castillo, no acudiran a la crida de la nova seleccionadora Montse Tomé. Demanen entre altres mesures; reestructuració de l'organisme esportiu. I encara de futbol, s'està analitzant els mòbils dels 3 jugadors de la cantera del Reial Madrid per determinar l'abast de la difussió del vídeo sexual amb una menor. Difondre o compartir imatges, també és delicte.