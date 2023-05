29:54

La Comissió Europea millora mig punt, fins l'1,9 per cent, la previsió de creixement per a l'economia espanyola. Però al mateix temps, Brussel·les contradiu al Govern i preveu un dèficit superior al 3 per cent. Una economia, l'espanyola, que creixerà per sobre de la mitjana europea; que registrarà una millora superior a la mitjana de l'eurozona, d'on també s'allunya el fantasma de la recessió. Es preveu un augment de l'1'1. En canvi, el Govern comunitari situa el dèficit espanyol d'aquest exercici en el 4'1, i l'any vinent en el 3'3, per sobre la xifra del 3 per cent compromesa pel Govern espanyol, una diferència poc important segons la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño. El risc principal per a l'economia europea i espanyola, segons Brussel.les, continua sent la inflació.