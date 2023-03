29:54

Les turbulències del sector financer internacional provocades per la fallida de diferents entitats bancàries coincideixen amb l'Acord per la reforma de les pensions a Espanya

Acord per la reforma de les pensions a Espanya: CCOO i UGT han votat per unanimitat a favor de la proposta del govern espanyol.Antonio Garamendi, president de la CEOE ha justificat a RNE el desacord dels empresaris a aquest pacte. La patronal, doncs s'ha despenjat i ha rebutjat el plantejament del Ministre Escrivá que ja compta amb l'aval de la Comissió Europea. La proposta implica que en els pròxims vint anys es permeti triar entre dues opcions per al període de còmput: Els últims 29 anys de carrera descartant els dos pitjors o els últims 25, que és l'esquema actual. A més, estableix mesures perquè la quantia de la pensió mínima contributiva se situï en el 60% de la renda mitjana i per compensar les llacunes en la vida laboral de les dones i abordar la bretxa de gènere. De seguida entrem al detall i us expliquem que implicarà per les butxaques dels futurs pensionistes.