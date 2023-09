29:54

Dia de sentències, recursos i activitat judicial relacionada amb el procés. L'exconseller Miquel Buch, ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó pel cas de l'escorta de Carles Puigdemont. Se'l considera culpable de malversació i prevaricació per haver contractat com a assessor un mosso d'esquadra que, segons el tribunal, va fer d'escorta de l'expresident.

Una sentència que hem conegut el mateix dia que hem sabut que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuaran gaudint dels indults. El Tribunal Suprem ha tombat, ha rebutjat els recursos presentats per Vox i alguns diputats de Ciutadans contra aquesta mesura de gràcia concedida pel Govern als expresidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural.

I no s'acaba aquí l'agenda judicial perquè aquesta tarda també hem sabut que el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha recorregut davant el Tribunal Constitucional la revisió que va fer el Suprem de la sentència del procés després de les reformes penals, amb la intenció d'esgotar la via interna i poder portar la decisió al Tribunal Europeu de Drets Humans.



La maquinària judidial no s'atura i avança en el context de negociacions per una possible investidura on l'Amnistia podria servir per aturar-los. Un escenari que ara per ara sembla difícil tot i l'optimisme d'alguna de les parts; i amb manifestacions previstes a Madrid i Barcelona en contra d'aquesta opció. A aquesta hora per cert, comença l'acte de celebració de la diada a Madrid.